изменится ли вес тела при погружении в воду
Физика
изменится ли вес тела при погружении в воду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да. Вес это сила с которой тело давит на опору . А так как на тело погруженное в воду действует сила Архимеда ( F Арх. = g* "ро" (плотность жидкости) * V (объём погруженной части тела)), то вес тела изменится.
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