При горении 1 моль газообразного алкана (при н.у.) образовалось 22,4 л. оксида углерода (IV) и 36 г. воды. Найдите молекулярную формулу алкана и рассчитайте, кокой объем кислорода потребуется для полного сгорания 5 л. его.

Химия

При горении 1 моль газообразного алкана (при н.у.) образовалось 22,4 л. оксида углерода (IV) и 36 г. воды. Найдите молекулярную формулу алкана и рассчитайте, кокой объем кислорода потребуется для полного сгорания 5 л. его.

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