При горении 1 моль газообразного алкана (при н.у.) образовалось 22,4 л. оксида углерода (IV) и 36 г. воды. Найдите молекулярную формулу алкана и рассчитайте, кокой объем кислорода потребуется для полного сгорания 5 л. его.

Химия
При горении 1 моль газообразного алкана (при н.у.) образовалось 22,4 л. оксида углерода (IV) и 36 г. воды. Найдите молекулярную формулу алкана и рассчитайте, кокой объем кислорода потребуется для полного сгорания 5 л. его.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22.4--1моль co2   36:18=2моль h20  ch4-метан   ch4+ 2o2=co2+ 2h2o   22.4--44.8 5------x x=5*44.8/22.4=10 л
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
какого значение кровеносной системы
Ответить
Обществознание
Назовите основные архитектурные стили.К каким стилям относятся наиболее известные памятники зодчества 18 века?
Ответить
Физика
изменится ли вес тела при погружении в воду
Ответить
Алгебра
старинная задача.на левой чаше весов,находящихся в равновесии,лежат 9 одинаковых слитков золота,а на правой-11 одинаковых слитков серебра.если поме...
Ответить
Обществознание
общие причины восстаний 18 века
Ответить