При горении 1 моль газообразного алкана (при н.у.) образовалось 22,4 л. оксида углерода (IV) и 36 г. воды. Найдите молекулярную формулу алкана и рассчитайте, кокой объем кислорода потребуется для полного сгорания 5 л. его.
Химия
При горении 1 моль газообразного алкана (при н.у.) образовалось 22,4 л. оксида углерода (IV) и 36 г. воды. Найдите молекулярную формулу алкана и рассчитайте, кокой объем кислорода потребуется для полного сгорания 5 л. его.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22.4--1моль co2 36:18=2моль h20 ch4-метан ch4+ 2o2=co2+ 2h2o 22.4--44.8 5------x x=5*44.8/22.4=10 л
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