1. Выделите все определения, как согласованные, так и несогласованные. Укажите род, число, падеж согласованных определений. Вежливый человек не наступит и на тень своего спутника. Встреча со старым другом в далёком краю подобна...
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1. Выделите все определения, как согласованные, так и несогласованные. Укажите род, число, падеж согласованных определений. Вежливый человек не наступит и на тень своего спутника. Встреча со старым другом в далёком краю подобна освежающему дождю после долгой засухи. Верь больше своим глазам, чем чужим речам. Будет и на нашей улице праздник. Всякая лиса свой хвост хвалит. У каждого цветка свой аромат. Всякая дорога вдвоём веселей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Несогласованные определения: после засухи, спутника, со другом Согласованные определения: вежливый (единственное число, мужской род, именительным падеж), своего (единственное число, мужской род, родительный падеж), старым (единственное число, мужской род, творительный падеж), далёком (единственное число, мужской род, предложный падеж), освежающему (единственное число, мужской род, дательный падеж), долгой (единственное число, женский род, родительный падеж), своим (множественное число, дательный падеж), чужим (множественное число, дательный падеж), нашей (единственное число, женский род, предложный падеж), всякая (единственное число, женский род, именительный падеж), свой (единственное число, мужской род, винительный падеж), каждого (единственное число, мужской род, родительный падеж), всякая (единственное число, женский род, именительный падеж)
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