1. Выделите все определения, как согласованные, так и несогласованные. Укажите род, число, падеж согласованных определений. Вежливый человек не наступит и на тень своего спутника. Встреча со старым другом в далёком краю подобна...

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1. Выделите все определения, как согласованные, так и несогласованные. Укажите род, число, падеж согласованных определений. Вежливый человек не наступит и на тень своего спутника. Встреча со старым другом в далёком краю подобна освежающему дождю после долгой засухи. Верь больше своим глазам, чем чужим речам. Будет и на нашей улице праздник. Всякая лиса свой хвост хвалит. У каждого цветка свой аромат. Всякая дорога вдвоём веселей.

Автор: Гость