Определить средства выразительности! В поле, ручьями изрытом, И на чужой стороне Тем же родным, незабытым Пахнет земля по весне. Полой водой и нежданно - Самой простой, полевой Травкою той безымянной, Что и у нас под Москвой. И...

Литература

Определить средства выразительности! В поле, ручьями изрытом, И на чужой стороне Тем же родным, незабытым Пахнет земля по весне. Полой водой и нежданно - Самой простой, полевой Травкою той безымянной, Что и у нас под Москвой. И, доверяясь примете, Можно подумать, что нет Ни этих немцев на свете, Ни расстояний, ни лет. Можно сказать: неужели Правда, что где-то вдали Жены без нас постарели, Дети без нас подросли?..

Автор: Гость