Определить средства выразительности! В поле, ручьями изрытом, И на чужой стороне Тем же родным, незабытым Пахнет земля по весне. Полой водой и нежданно - Самой простой, полевой Травкою той безымянной, Что и у нас под Москвой. И...
Литература
Определить средства выразительности! В поле, ручьями изрытом, И на чужой стороне Тем же родным, незабытым Пахнет земля по весне. Полой водой и нежданно - Самой простой, полевой Травкою той безымянной, Что и у нас под Москвой. И, доверяясь примете, Можно подумать, что нет Ни этих немцев на свете, Ни расстояний, ни лет. Можно сказать: неужели Правда, что где-то вдали Жены без нас постарели, Дети без нас подросли?..
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эпитеты, инверсия (неправильный порядок слов), риторический вопрос
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