при каких значениях а уравнение 3х^2 -5х +2а=0 а) имеет два различных корня б) имеет только положительные корни в) не имеет отрицательных корней

Алгебра

при каких значениях а уравнение 3х^2 -5х +2а=0 а) имеет два различных корня б) имеет только положительные корни в) не имеет отрицательных корней

Автор: Гость