при каких значениях а уравнение 3х^2 -5х +2а=0 а) имеет два различных корня б) имеет только положительные корни в) не имеет отрицательных корней
Алгебра
при каких значениях а уравнение 3х^2 -5х +2а=0 а) имеет два различных корня б) имеет только положительные корни в) не имеет отрицательных корней
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a) D>0 25-24a>0 a<25/24 б) т.к. сумма корней больше 0, они либо положительны, либо имеют разные знаки. a>0 в) а>=0
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