1)Запиши наибольшее пятизначное число, в записи которого все цифры различны. 2)Вычисли {-1,2}. 3)Маштаб карты равен 1 : 300000.Сколько километров в действительности состовляет 1 см карты?
Математика
1)Запиши наибольшее пятизначное число, в записи которого все цифры различны. 2)Вычисли {-1,2}. 3)Маштаб карты равен 1 : 300000.Сколько километров в действительности состовляет 1 см карты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)98765 3) вычеркиваешь с конца пять нулей и получаешь, что в 1см 3 км
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