в пространстве даны три точки.М,К,Р,что МК=13,МР=14,КР=15.Найти площадь треугольника МКР
Алгебра
в пространстве даны три точки.М,К,Р,что МК=13,МР=14,КР=15.Найти площадь треугольника МКР
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=sqrt(p(p-a)(p-b)(p-c)) p=P\2 P=13+14+15=42 =>p=21 S=sqrt(21(21-13)(21-14)(21-16))=sqrt(21*8*7*6)=sqrt(7056)=84
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