Какие жанры живописи были наиболее популярны во второй половине 18 века?
Обществознание
Какие жанры живописи были наиболее популярны во второй половине 18 века?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
портреты пейзажи и историческая живопись
Гость:
Реалистическое направление:исторический жанр,бытовой жанр,пейзажный жанр. Во второй половине XVIII века уделяется внимание изображению жизни и быта крестьян.
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