РАЗБЕРИ СЛОВА (О)ЧЕЛОВЕКЕ И (В)РАБОТЕ КАК ЧАСТИ РЕЧИ.

Гость: Гость:

О человеке -сущ, н.ф. -человек, нарицательное. одушевленное, м.р., 2 скл., в форме ед. ч., пр. п., синт. роль - дополнение в работе - сущ. н.ф. - работа, нарицат., неодуш., ж.р., 1 скл., в форме ед. ч., пр.п., синт роль - дополнение