РАЗБЕРИ СЛОВА (О)ЧЕЛОВЕКЕ И (В)РАБОТЕ КАК ЧАСТИ РЕЧИ.
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РАЗБЕРИ СЛОВА (О)ЧЕЛОВЕКЕ И (В)РАБОТЕ КАК ЧАСТИ РЕЧИ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О человеке -сущ, н.ф. -человек, нарицательное. одушевленное, м.р., 2 скл., в форме ед. ч., пр. п., синт. роль - дополнение в работе - сущ. н.ф. - работа, нарицат., неодуш., ж.р., 1 скл., в форме ед. ч., пр.п., синт роль - дополнение
Гость:
(о) человеке. существительное, н.ф.-(кто?)человек.собственное,одушевленное,муж.род,ед.число.предл.падеж. (в) работе-существ,н.ф.(что?) работа. собств,неодуш,жен.род,ед,число,предл.падеж.
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