Помогите решить! Диагонали ромба равны 30 см и 40 см. Найдите радиус окружности, вписанной в ромб.
Геометрия
Помогите решить! Диагонали ромба равны 30 см и 40 см. Найдите радиус окружности, вписанной в ромб.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диагонали ромба взаимно перпендикулярны и в точке пересечения делятся пополам. Поэтому диагонали разбиваеют ромб на 4 равных прямоугольных треугольника. R впис-ой окружности равен высоте, опущенной из вершины прямого угла умноженной на гипотенузу. Используя т-му Пифагора найдём сторону (все стороны в ромбе равны) Сторона в квадрате = 15*15+20*20 = 400 + 225 = 625 Каждая сторона ромба = корень из 625 = 25 Проведём из центра (точки О) прямую линию ОМ на сторону ромба, к примеру на АВ ( прямая должна доходить до середины стороны АВ ). Это прямая будет являться радиусом окружности! Треугольники АВО и АМО подобны Если треугольники подобны, то : ОМ/ВО = ОА/АВ ОМ = АО*ОВ/АВ = 20*15/25 = 12 см ответ 12 см
Гость:
пусть ABCD-данный ромб,AC=30.BD=40.О-точка пересечения диагоналей. диагонали ромба в точке пересечения делятся пополпм.=>AO=CO=0.5*AC=30*0.5=15 Bo=OD=0.5*BD=0.5*40=20 диагонали ромба пересекаются под прямым углом=>по теор Пифагора: AB=корень(ao^2+bo^2)=корень(15^2+20^2)=25 полупериметр равен p=2*25=50 Sромба=1/2*ac*bd=1/2*30*40=600 Sромба=r*p(произведение полупериметра на радиус вписанной окр ) радиус вписанной окр: r=S/p=600/50=12 см ответ:12
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