Помогите решить! Диагонали ромба равны 30 см и 40 см. Найдите радиус окружности, вписанной в ромб.

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Диагонали ромба взаимно перпендикулярны и в точке пересечения делятся пополам. Поэтому диагонали разбиваеют ромб на 4 равных прямоугольных треугольника. R впис-ой окружности равен высоте, опущенной из вершины прямого угла умноженной на гипотенузу. Используя т-му Пифагора найдём сторону (все стороны в ромбе равны) Сторона в квадрате = 15*15+20*20 = 400 + 225 = 625 Каждая сторона ромба = корень из 625 = 25 Проведём из центра (точки О) прямую линию ОМ на сторону ромба, к примеру на АВ ( прямая должна доходить до середины стороны АВ ). Это прямая будет являться радиусом окружности! Треугольники АВО и АМО подобны Если треугольники подобны, то : ОМ/ВО = ОА/АВ ОМ = АО*ОВ/АВ = 20*15/25 = 12 см ответ 12 см