Графік лінійної функції проходить через точки А(-1;1) і В(3;-7).Задайте цю функцію формулою.
Алгебра
Графік лінійної функції проходить через точки А(-1;1) і В(3;-7).Задайте цю функцію формулою.
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y=kx+b
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