W(E2O5)=43.67 %знайдіть відносну атомну масу елемента.помогите пожалуйста.

Химия
W(E2O5)=43.67 %знайдіть відносну атомну масу елемента.помогите пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х/2х+80=0,4367 34,936=1,1266х  х=31 фосфор
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