площадь квадрата,вписанного в окружность,равна 16 см(в квадрате). найдите площадь правильного треугольника,описанного около этой же окружности
Геометрия
площадь квадрата,вписанного в окружность,равна 16 см(в квадрате). найдите площадь правильного треугольника,описанного около этой же окружности
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