Что мешало развитию капиталистических отношений в россии?
Обществознание
Что мешало развитию капиталистических отношений в россии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хотя бы то, что это даром не надо было правящему классу.
Гость:
Всё это было из-за крепостного права.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
сопротивление одного проводника больше сопротивления другого в n раз, во сколько раз сопротивление их параллельного соединения отличается от сопрот...
Алгебра
Геометрия
площадь квадрата,вписанного в окружность,равна 16 см(в квадрате). найдите площадь правильного треугольника,описанного около этой же окружности