Что мешало развитию капиталистических отношений в россии?

Обществознание
Что мешало развитию капиталистических отношений в россии?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хотя бы то, что это даром не надо было правящему классу.
Гость:
Всё это было из-за крепостного права.
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