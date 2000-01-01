Помогите пожалуйста Чтобы удалить гвоздь длинной 10 см из бревна необходимо приложить начальную силу 2кН.Гвоздь вытащили из бревна.Какую при этом совершили механическую работу
Физика
Помогите пожалуйста Чтобы удалить гвоздь длинной 10 см из бревна необходимо приложить начальную силу 2кН.Гвоздь вытащили из бревна.Какую при этом совершили механическую работу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A = F*S = 2000 H * 0,1 м = 200 Дж
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