при каких значениях k уравнение kx^2-6x+k=0 имеет два корня?Запишите пример такого уравнения!

Алгебра
при каких значениях k уравнение kx^2-6x+k=0 имеет два корня?Запишите пример такого уравнения!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
уравнение имеет два корня, если оно больше 0. Д=36-4*k*k=36-4k^2 36-4k^2>0 36>4k^2 4k^2<36 k^2<36/4 k^2<9 k<3  
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