Какие жанры в русской литературе сложились к концу 18 века?
Обществознание
Какие жанры в русской литературе сложились к концу 18 века?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РОМАН И КОМЕДИЯ. ТАКЖЕ ДРАМА
Гость:
Классицизм и сентиментализм.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Помогите пожалуйста Чтобы удалить гвоздь длинной 10 см из бревна необходимо приложить начальную силу 2кН.Гвоздь вытащили из бревна.Какую при этом с...
Физика
сопротивление одного проводника больше сопротивления другого в n раз, во сколько раз сопротивление их параллельного соединения отличается от сопрот...