Какие жанры в русской литературе сложились к концу 18 века?

Обществознание
Какие жанры в русской литературе сложились к концу 18 века?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РОМАН И КОМЕДИЯ. ТАКЖЕ ДРАМА  
Гость:
Классицизм и сентиментализм.
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