Что ты знаешь об использовании компьютерм современным человеком?
Биология
Что ты знаешь об использовании компьютерм современным человеком?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нашу современную жизнь нельзя представить без компьютера.Человек использует его каждый день для скачивания различных файлов,поиска информации,общения в соц. сетях,чатах,на форумах в интернете.С помощью компьютера можно,скачав различные программы,делать презентации,рисовать,редактировать фотографии,писать тексты...
Гость:
1.1. Компьютеры вокруг нас Трудно назвать область человеческой деятельности, в которой сегодня не применяются компьютеры. Ты любишь смотреть по телевизору мультфильмы и фантастические фильмы? Очень многие фрагменты из фантастических фильмов созданы с помощью мощнейших компьютеров, а некоторые мультфильмы полностью созданы на компьютерах. Ты, конечно, видел в журналах и газетах большие кроссворды. Многие из них человек разрабатывает на компьютере. Многие писатели и журналисты пишут и оформляют с помощью компьютера статьи в журналы и газеты, книги и учебники. Мы часто интересуемся прогнозом погоды — какая погода будет сегодня, завтра и даже через месяц. Сводку погоды мы узнаём из сообщений по радио и телевидению, из газет и просто друг от друга. При составлении прогноза погоды сотрудники метеоцентров используют компьютеры: на них накапливаются все сведения от метеозондов и метеорологических станций в космосе, эти данные обрабатываются и сопоставляются с погодой, которая была на нашей планете за последние сотни лет. Используя компьютеры, люди могут предсказывать землетрясения, извержения вулканов, ураганы, смерчи и торнадо. Зная эти прогнозы, спасатели могут эвакуировать население из опасных районов и, таким образом, спасти людям жизнь. и задания Люди нашли применение компьютерам и в медицине. Используя компьютеры, врачи могут обследовать больного, установить точный диагноз и дать рекомендации для лечения. Полёты в космос вообще бы были невозможны без компьютеров. Ведь надо произвести огромное количество расчётов для того, чтобы космический корабль мог покинуть пределы Земли. Ты знаешь, что люди запустили космические корабли и на Луну, и к Марсу, и даже за пределы Солнечной системы. На компьютерах учёные обрабатывают сигналы, поступающие из других галактик. Учёные верят в то, что мы в космосе не одиноки, и в то, что когда-нибудь удастся установить контакт с братьями по разуму.
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