концентрация первого соляного раствора равно 60%, а второго-10%. Объем первого раствора на 3 литра больше, чем второго. Когда оба раствора слили в одну емкость, концентрация раствора стала 40%. Найдите объем полученного раствора.

Алгебра

концентрация первого соляного раствора равно 60%, а второго-10%. Объем первого раствора на 3 литра больше, чем второго. Когда оба раствора слили в одну емкость, концентрация раствора стала 40%. Найдите объем полученного раствора.

Автор: Гость