концентрация первого соляного раствора равно 60%, а второго-10%. Объем первого раствора на 3 литра больше, чем второго. Когда оба раствора слили в одну емкость, концентрация раствора стала 40%. Найдите объем полученного раствора.
Алгебра
концентрация первого соляного раствора равно 60%, а второго-10%. Объем первого раствора на 3 литра больше, чем второго. Когда оба раствора слили в одну емкость, концентрация раствора стала 40%. Найдите объем полученного раствора.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть (х+3) объём первого раствора, тогда х- второго раствора. Конц. первого-60% или 0,6, а второго-10% или 0,1. При смешивании должен получится раствор, объёмом (х+3+х) л. Составим уравнение: 0,6(х+3)+0,1х=0,4(х+3+х) 0,6х+1,8+0,1х=0,4(2х+3) 0,6х+0,1-0,8х=1,2-1,8 -0,1х=-0,6 х=6 х+3+х=6+3+6=15 (л) Ответ: 15 л
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