Написать уравнения химических реакций следующих превращений: C_2 H_4 - больше C_2 H_2 - больше C_2 H_4 Cl_2- больше C_4 H_8
Химия
Написать уравнения химических реакций следующих превращений: C_2 H_4 - больше C_2 H_2 - больше C_2 H_4 Cl_2- больше C_4 H_8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C2H4=C2H2 +H2 kt=Ni,Pt,Pd;t -условия C2H2+2HCl=C2H4Cl2 2C2H4Cl2 +4Na= C2H8 + 4NaCl реакция Вюрца
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