Определите массу 10%-ной соляной кислоты, необходимой для реакции с 17 г нитрата серебра.
Химия
Определите массу 10%-ной соляной кислоты, необходимой для реакции с 17 г нитрата серебра.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
HCl + AgNO3 = HNO3 + AgCl М(HCl) = 1+35 = 36 г/моль М(AgNO3) = 16*3+14+108 = 170 г/моль n(AgNO3) = m/M = 17/170 = 0.1 моль n(AgNO3)=n(HCL)=0.1 vjkm m(HCL)=n * N= 0,1*36=3,6г Ответ:3,6г
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