II. Какой из перечисленных регионов создает наибольшие угрозы мировой безопасности? 1) Кавказ 2) Южная Азия 3) Юго-Восточная Азия 4) Ближний Восток VI. В число зон экологического бедствия входит ... 1) Анта...
Українська література
II. Какой из перечисленных регионов создает наибольшие угрозы мировой безопасности? 1) Кавказ 2) Южная Азия 3) Юго-Восточная Азия 4) Ближний Восток VI. В число зон экологического бедствия входит ... 1) Антарктида 3) побережье Аральского моря 2) район Великих Африканских озер 4) озеро Байкал
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Антарктида -- Озоновые дыры
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Химия
Написать уравнения химических реакций следующих превращений: C_2 H_4 ->C_2 H_2 ->C_2 H_4 Cl_2->C_4 H_8
Физика
задачи на 7 класс!!! СРОЧНО! ВЫГОДНО! 1. Ведро воды из колодца мальчик равномерно поднял один раз за 20 сек., а другой - за 30 сек. Одинаковая ли р...
Українська література