II. Какой из перечисленных регионов создает наибольшие угрозы мировой безопасности? 1) Кавказ        2) Южная Азия         3) Юго-Восточная Азия       4) Ближний Восток VI. В число зон экологического бедствия входит ... 1) Анта...

Українська література
II. Какой из перечисленных регионов создает наибольшие угрозы мировой безопасности? 1) Кавказ        2) Южная Азия         3) Юго-Восточная Азия       4) Ближний Восток VI. В число зон экологического бедствия входит ... 1) Антарктида                                              3) побережье Аральского моря 2) район Великих Африканских озер         4) озеро Байкал
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1) Антарктида -- Озоновые дыры  
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