II. Какой из перечисленных регионов создает наибольшие угрозы мировой безопасности? 1) Кавказ 2) Южная Азия 3) Юго-Восточная Азия 4) Ближний Восток VI. В число зон экологического бедствия входит ... 1) Анта...

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II. Какой из перечисленных регионов создает наибольшие угрозы мировой безопасности? 1) Кавказ 2) Южная Азия 3) Юго-Восточная Азия 4) Ближний Восток VI. В число зон экологического бедствия входит ... 1) Антарктида 3) побережье Аральского моря 2) район Великих Африканских озер 4) озеро Байкал

Автор: Гость