Когда самолёт пролетел 0,4 а потом ещё 0,25 всего маршрута,то выяснилось, что он пролетел на 240 км больше половины того,что должен был пролететь.Сколько километров должен был пролететь самолёт?
Математика
Когда самолёт пролетел 0,4 а потом ещё 0,25 всего маршрута,то выяснилось, что он пролетел на 240 км больше половины того,что должен был пролететь.Сколько километров должен был пролететь самолёт?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,4+0,25=0,65 пролетел 0,65-0,5=0,15 на сколько больше половины 240*100/15=1600
Гость:
х км - весь путь 0,4х + 0,25х = 0,65х пролетел самолет и это на 240 км больше 0,5 х, составим ур-е: 0,65х = 0,5х + 240 0,15х = 240 х=240/0,15 х=1600 км - должен был пролететь самолет
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