Когда самолёт пролетел 0,4 а потом ещё 0,25 всего маршрута,то выяснилось, что он пролетел на 240 км больше половины того,что должен был пролететь.Сколько километров должен был пролететь самолёт?

Математика

Когда самолёт пролетел 0,4 а потом ещё 0,25 всего маршрута,то выяснилось, что он пролетел на 240 км больше половины того,что должен был пролететь.Сколько километров должен был пролететь самолёт?

Автор: Гость