взаимоотношения алёши и бабушки в повести детство
Литература
взаимоотношения алёши и бабушки в повести детство
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самым дорогим для Алеши человеком является его бабушка Акулина Ивановна. Она правктически заменила ему маму. Бабушка дала внуку такую любовь, которой Алеша не получал от своих родителей. Она всегда старалась помочь любимому внуку, заступалась за него, оберегала. Она всегда рассказывала мальчику разные истории, которые он очень любил.
Гость:
Самым дорогим человеком для Алеши являлась его бабушка Акулина Ивановна. Она заменяет ему его родителей. Воспитывает, все время его оберегает и дарит такую любовь, которую ему не могут дать даже его собственные родители. В этом и является их взаимосвязь, удачи тебе:)
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