Две машинистки перепечатали рукописи за 2 часа, а затем первая машинистка за 1 час самостоятельно закончила работу. За сколько часов первая машинистка самостоятельно перепечатала бы рукопись, если. работая одна, она потратила б...
Алгебра
Две машинистки перепечатали рукописи за 2 часа, а затем первая машинистка за 1 час самостоятельно закончила работу. За сколько часов первая машинистка самостоятельно перепечатала бы рукопись, если. работая одна, она потратила бы на 4 часа меньше, чем вторая?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/x=1/y-4 t/(x+y)=2 (1-t)/x=1 x,y - производительности первой и второй машинистки, t- доля работы. из второго и третьего уравнения выражаем у 1/y=2/(1-3x) подставляем в первое и решаем квадратное уравнение получаем x=1/4, т.е. первая машинистка справилась бы с работой за 4 часа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
(Люди...СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!!Решается оценка между 4-5 ПОЖАЛУСТА НАПИШИТЕ СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ"На чем основывается духовная связь между предками и пото...