Две машинистки перепечатали рукописи за 2 часа, а затем первая машинистка за 1 час самостоятельно закончила работу. За сколько часов первая машинистка самостоятельно перепечатала бы рукопись, если. работая одна, она потратила б...

Алгебра

Две машинистки перепечатали рукописи за 2 часа, а затем первая машинистка за 1 час самостоятельно закончила работу. За сколько часов первая машинистка самостоятельно перепечатала бы рукопись, если. работая одна, она потратила бы на 4 часа меньше, чем вторая?

Автор: Гость