Двое решают, как им обойдется дешевле доехать из Москвы в Санкт-Петербург - на поезде или в автомобиле. Билет на поезд стоит 540 рублей на одного человека. Автомобиль расходует 6 литров бензина на 100 километров пути, расстояни...
Алгебра
Двое решают, как им обойдется дешевле доехать из Москвы в Санкт-Петербург - на поезде или в автомобиле. Билет на поезд стоит 540 рублей на одного человека. Автомобиль расходует 6 литров бензина на 100 километров пути, расстояние по шоссе равно 700 километрам, а цена бензина равна 18 рублям за литр. Сколько рублей придется заплатить за наиболее дешевую поездку на двоих?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)540+540=1080 2)6*7=42 литра бензина на 700 км 42*18=756 цена бензина за дорогу Ответ:756
Гость:
Расходы на бензин 6*700/100*18=756 а билеты 540*2=1080 Дешевле ехать на машине. Правда без учета амортизации автомобиля.
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