количество молекул азота в балоне 45*10 в 23 степени.найти массу
Физика
количество молекул азота в балоне 45*10 в 23 степени.найти массу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ню=масса/молярная масса ню - количество молекул азота в балоне =45*10^23 молярная масса азота = 28*10^-3 масса=ню*молярная масса m=4*10^23*28*10^-3=1.12*10^22кг Ответ: масса азота в балоне =1,12*10^22кг
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