составить предложение со словом председатель
Русский язык
составить предложение со словом председатель
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Председать кооператива предоставляет широкий выбор услуг.
Гость:
глава коллегиального учреждения Председатель Верховного Совета Ссср.. Председатель колхоза.. Председатель кооператива правления кооператива..
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Напишите сочинения на темy 'Sport makes us strong,healthy and patient'...нужна полностю розкрить ету тему и всё розказать про спорт.....спасибо.......
Геометрия
Найдите углы равнобедренного треугольника, если угол при вершине на 48 градусов больше угла при основании.