составить предложение со словом председатель

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составить предложение со словом председатель
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Председать кооператива предоставляет широкий выбор услуг.
Гость:
глава коллегиального учреждения Председатель Верховного Совета Ссср.. Председатель колхоза.. Председатель кооператива правления кооператива..
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