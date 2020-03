Напишите сочинения на темy 'Sport makes us strong,healthy and patient'...нужна полностю розкрить ету тему и всё розказать про спорт.....спасибо....40 реч.

Гость: Гость:

I like sport. It plays a great role in my life . Most of all I like to play basketball. I am a very good player and often take part in different sport competitions. Sometimes we win them but sometimes we lose. Я люблю спорт. Он играет большую роль в моей жизни. Больше всего я люблю играть в баскетбол. Я очень хороший игрок и часто принимаю участие в различных спортивных соревнованиях. Иногда мы побеждаем, но иногда мы проигрываем. Many people keen in sport because it makes us healthy. - Многие люди увлекаются спортом, потому что он делает нас здоровыми. During you play any sport game you are active and it helps you to burn many calories. Когда вы играете в любые спортивные игры, вы активны, и это помогает вам сжигать больше калорий. I like playing basketball most of all.- Мне нравится играть в баскетбол больше всего. And I am a basketball fan too. - Я баскетбольный болельщик (фанат). I enjoy watching matches on TV and at the stadium. I have been to the stadium twice. It was great. - Мне очень нравится смотреть матчи по телевизору и на стадионе. Я был на стадионе в два раза. Это было здорово. There are some indoors sport games: judo, baseball, handball, volleyball, table tennis, mini-football, basketball, hockey, skating and etc. There are some outdoors sport games: biatlon, badminton, ice hockey, skating, football, tennis, motorcycle races, skiing. - Есть некоторые спортивные игры для помещений: дзюдо, бейсбол, гандбол, волейбол, настольный теннис, мини-футбол, баскетбол, хоккей, катание на коньках и т.д. Есть некоторые спортивные игры на открытом воздухе: биатлон, бадминтон, хоккей с шайбой, катание на коньках, футбол, теннис, мотогонки, катание на лыжах.