Помогите пожалуйста объясните правило по математике деление на трёхзначные числа
Математика
Помогите пожалуйста объясните правило по математике деление на трёхзначные числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При делении многозначных чисел на двузначное и трехзначное число в практике используется прием разложения делимого на слагаемые:) При делении на двузначное и трехзначное число для нахождения цифры частного пользуются приемом замены делителя круглым числом. Цифру частного как пробную в этом случае приходится проверять:)
Гость:
пример 968 разделить на 242, берём по 4, 242 * 4 = 968, пишем в частном 4 12500 разделить на 500, берём по 2, 500*2= 1000, пишем в частном 2 и под 12500- 1000=2500, берём по 5, 500*5 = 2500 и пишем в частном 5
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