Помогите пожалуйста объясните правило по математике деление на трёхзначные числа  

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При делении многозначных чисел на двузначное и трехзначное число в практике используется прием разложения делимого на слагаемые:) При делении на двузначное и трехзначное число для нахождения цифры частного пользуются приемом замены делителя круглым числом. Цифру частного как пробную в этом случае приходится проверять:)