помогите 32963+408900/174-327*74 по действеям
Математика
помогите 32963+408900/174-327*74 по действеям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 408900:174=2350 2)327*74=24198 3)32963+2350=35313 4)35313-24198=11115
Гость:
1)408900/174=2350 2)327*74=24198 3)32963+2350=35313 4)35313-24198=11115
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