Опираясь  на результаты лабороторной работы ,поясни,какое участие в образовании осадочных пород принимают живые организмы мел..... каменный уголь.... 

Биология
Опираясь  на результаты лабороторной работы ,поясни,какое участие в образовании осадочных пород принимают живые организмы мел..... каменный уголь.... 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
мел это осадочная горная порода белого цвета, мягкая и рассыпчатая, нерастворимая в воде, органического (зоогенного) происхождения. мел образовался из умерших организмов ( точнее из их скелетов и раковин) каменный уголь образовывался в основном на древних Торфяных болотах, где накапливались углеродные соединения, а доступ кислорода практически отсутствовал. Он был образован  из продуктов разложения органических остатков высших растений. ( например древних папоротнков и плаунов)
Гость:
Мел. За всю историю Земли в океанах родилось и погибло бесчисленое множество крошечных одноклеточных существ. Их  микроскопические скелеты  опускались на дно. За десятки миллионов лет они наслоились, образовав мощные отложения мела и известняка. ( Следовательно участие в образовании мела приняли одноклеточные существа.)     Каменный уголь. Ископаемые древовидные папоротники сыграли огромную роль в образовании залежей каменного угля.   
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