Опираясь на результаты лабороторной работы ,поясни,какое участие в образовании осадочных пород принимают живые организмы мел..... каменный уголь....
Биология
Опираясь на результаты лабороторной работы ,поясни,какое участие в образовании осадочных пород принимают живые организмы мел..... каменный уголь....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
мел это осадочная горная порода белого цвета, мягкая и рассыпчатая, нерастворимая в воде, органического (зоогенного) происхождения. мел образовался из умерших организмов ( точнее из их скелетов и раковин) каменный уголь образовывался в основном на древних Торфяных болотах, где накапливались углеродные соединения, а доступ кислорода практически отсутствовал. Он был образован из продуктов разложения органических остатков высших растений. ( например древних папоротнков и плаунов)
Гость:
Мел. За всю историю Земли в океанах родилось и погибло бесчисленое множество крошечных одноклеточных существ. Их микроскопические скелеты опускались на дно. За десятки миллионов лет они наслоились, образовав мощные отложения мела и известняка. ( Следовательно участие в образовании мела приняли одноклеточные существа.) Каменный уголь. Ископаемые древовидные папоротники сыграли огромную роль в образовании залежей каменного угля.
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