Опираясь  на результаты лабороторной работы ,поясни,какое участие в образовании осадочных пород принимают живые организмы мел..... каменный уголь.... 

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мел это осадочная горная порода белого цвета, мягкая и рассыпчатая, нерастворимая в воде, органического (зоогенного) происхождения. мел образовался из умерших организмов ( точнее из их скелетов и раковин) каменный уголь образовывался в основном на древних Торфяных болотах, где накапливались углеродные соединения, а доступ кислорода практически отсутствовал. Он был образован из продуктов разложения органических остатков высших растений. ( например древних папоротнков и плаунов)