Твір на тему "Сімейне свято"
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Твір на тему "Сімейне свято"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я зі своею сім ею не часто збираемось за одним дружним столом!Але е одне свято яке ми дуже полюбляемо.Це Новий Рік.Мама готуе смачні страви бабуся пече пиріг! Ввечері ми сідаемо за стіл а потім йдемо на ялинку!Для нас це сімейне свято.
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