Составь из слов текст                                    ДЕТИ КУЗНЕЦА1.во,войны,много,время,осиротело,детей 2.погибли,у,отцы,них,,на,фронте,а,матери,бомбежек,фашистский,от,погибли 3.увозили,детей-сирот,в,глубокий,тыл 4.пррибыли...

Гость: Гость:

1.Во время войны много детей осиротело.2.Отцы у них погибли на фронте,а матери от фашистких бомбежек.3.Детей-сирот увозили в глубокий тыл.4. В Ташкент прибыли два поезда с детьми-сиротами.5. В городе были переполнены детские дома.6. Кузнец Шаахмет и его жена Бахри воспитали четырнадцать девочек и мальчиков.7. Это были дети разных национальностей.