Составь из слов текст ДЕТИ КУЗНЕЦА1.во,войны,много,время,осиротело,детей 2.погибли,у,отцы,них,,на,фронте,а,матери,бомбежек,фашистский,от,погибли 3.увозили,детей-сирот,в,глубокий,тыл 4.пррибыли...
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Составь из слов текст ДЕТИ КУЗНЕЦА1.во,войны,много,время,осиротело,детей 2.погибли,у,отцы,них,,на,фронте,а,матери,бомбежек,фашистский,от,погибли 3.увозили,детей-сирот,в,глубокий,тыл 4.пррибыли,поезда ,два,в,Ташкент,детьми-сиротами,с 5. были,детские,в,все,переполнены,дома,городе 6.кузнец Шаахмет,и,жена,его,Бахри,четырнадцать,воспитали,девочек,и, мальчиков 7.это,дети,разных,были,нацональностей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Во время войны много детей осиротело.2.Отцы у них погибли на фронте,а матери от фашистких бомбежек.3.Детей-сирот увозили в глубокий тыл.4. В Ташкент прибыли два поезда с детьми-сиротами.5. В городе были переполнены детские дома.6. Кузнец Шаахмет и его жена Бахри воспитали четырнадцать девочек и мальчиков.7. Это были дети разных национальностей.
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