приведи примеры величин, связанных зависимостью a=b*c пути= работы= стоимости= площади прямоугольника=
Математика
приведи примеры величин, связанных зависимостью a=b*c пути= работы= стоимости= площади прямоугольника=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
s=v*t s-путь, v-скорость, t-время A=V*T a-работа t-время C=a х n a-цена, количество - n, стоимость - c s=a*b a-ширина, b-высота s-площадь
Гость:
s=v*t s-путь, v-скорость, t-время A=V*T a-работа t-время C=a х n a-цена, количество - n, стоимость - c s=a*b a-ширина, b-высота s-площадь
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