высота трапеции равна 7 см,а одно из оснований в 5 раз больше другого.найдите основания трапеции,если ее площадь равна 84 кв.см
Геометрия
высота трапеции равна 7 см,а одно из оснований в 5 раз больше другого.найдите основания трапеции,если ее площадь равна 84 кв.см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примем меньшее основание за х. Тогда большее будет 5х Площадь трапеции равна произведению полусуммы оснований на ее высоту. Площадь и высота даны в условии Полусумма 84:7=12 см Полусумма оснований равна (5Х+х):2=12 3х=12 х=4 см - меньшее основание. 4*5=20см - большее основание.
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