на какую частоту нужно настроить радиоприемник, чтобы слушать радиостанцию, которая передает сигналы на длине волны 2,825 м?

Физика
на какую частоту нужно настроить радиоприемник, чтобы слушать радиостанцию, которая передает сигналы на длине волны 2,825 м?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Частоту можно найти из формулы: u=c/л Где u - ню, частота, с - скорость света, л - лямбда, длинна волны. u=3 * 10^8/2,825 примерно равно 106 мГц. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина прямоугольного параллелепипеда равна 120см.Его высота составляет 40% длины и 75% ширина.Вычислите объем этого параллелепипеда.
Ответить
Қазақ тiлi
Твір на тему "Сімейне свято"
Ответить
Русский язык
Составь из слов текст                                    ДЕТИ КУЗНЕЦА 1.во,войны,много,время,осиротело,детей 2.погибли,у,отцы,них,,на,фронте,а,мате...
Ответить
Геометрия
высота трапеции равна 7 см,а одно из оснований в 5 раз больше другого.найдите основания трапеции,если ее площадь равна 84 кв.см
Ответить
Математика
приведи примеры величин, связанных зависимостью a=b*c пути= работы= стоимости= площади прямоугольника=
Ответить