на какую частоту нужно настроить радиоприемник, чтобы слушать радиостанцию, которая передает сигналы на длине волны 2,825 м?

Физика

на какую частоту нужно настроить радиоприемник, чтобы слушать радиостанцию, которая передает сигналы на длине волны 2,825 м?

Автор: Гость