на какую частоту нужно настроить радиоприемник, чтобы слушать радиостанцию, которая передает сигналы на длине волны 2,825 м?
Физика
на какую частоту нужно настроить радиоприемник, чтобы слушать радиостанцию, которая передает сигналы на длине волны 2,825 м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Частоту можно найти из формулы: u=c/л Где u - ню, частота, с - скорость света, л - лямбда, длинна волны. u=3 * 10^8/2,825 примерно равно 106 мГц.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина прямоугольного параллелепипеда равна 120см.Его высота составляет 40% длины и 75% ширина.Вычислите объем этого параллелепипеда.
Қазақ тiлi
Русский язык
Составь из слов текст ДЕТИ КУЗНЕЦА 1.во,войны,много,время,осиротело,детей 2.погибли,у,отцы,них,,на,фронте,а,мате...
Геометрия
высота трапеции равна 7 см,а одно из оснований в 5 раз больше другого.найдите основания трапеции,если ее площадь равна 84 кв.см