В равнобедреннем треугольнике основание равно 24 см, боковая сторона равна 13 см. Найдите высоту, проведенную к боковой стороне.

Геометрия
В равнобедреннем треугольнике основание равно 24 см, боковая сторона равна 13 см. Найдите высоту, проведенную к боковой стороне.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
треуг.АВС, АС-основание =24 вн=? АВ=13 следует что АН=24:2=12. по формуле пиф. ВН=в корне 13^2-12^2 =25=5 вн=5  ответ:5 
Гость:
1)Находим высоту, проведённую к основанию треугольника:    Н=sqrt{(24/2)^2-13^2}=5 (см) 2)Находим площадь треугольника:   S=24*5:2=60 (см кв) 3) Находим высоту h, проведённую к боковой стороне треугольника.     Для этого составим выражение для нахождения площади треугольника, если основанием теперь будем считать боковую сторону 13 см.   S=13*h:2  S=60 см кв (см 3))   13*h:2=60    13*h=120    h=120/13=9 3/13 (см)       
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