В равнобедреннем треугольнике основание равно 24 см, боковая сторона равна 13 см. Найдите высоту, проведенную к боковой стороне.

Гость: Гость:

1)Находим высоту, проведённую к основанию треугольника: Н=sqrt{(24/2)^2-13^2}=5 (см) 2)Находим площадь треугольника: S=24*5:2=60 (см кв) 3) Находим высоту h, проведённую к боковой стороне треугольника. Для этого составим выражение для нахождения площади треугольника, если основанием теперь будем считать боковую сторону 13 см. S=13*h:2 S=60 см кв (см 3)) 13*h:2=60 13*h=120 h=120/13=9 3/13 (см)