надо решить уравнение 4cos2x+4sinx-1=0

Алгебра
надо решить уравнение 4cos2x+4sinx-1=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4cos^2x+4sinx=1 4*(1-sin^2x)+4sinx=1 4-4sin^2x+4sinx=1 4sin^2x-4sinx-3=0 sinx=t, |t| <=1 => 4t^2-4t-3=0 t_1=12/8 > 1 - посторонний t_2=-1/2 => sinx=-1/2 => x=-pi/6+2*pi*n, n in Z x=-5*pi/6+2*pi*n, n in Z
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