В классе 8 мальчиков и 12 девочек, какое из утверждений НЕверно? 1) Девочек в классе в 1,5 раза больше, чем мальчиков; 2) Девочки составляют 3/5 всего класса; 3) Мальчики составляют 2/3 всего класса; 4) Отношение числа мальчико...

Математика

В классе 8 мальчиков и 12 девочек, какое из утверждений НЕверно? 1) Девочек в классе в 1,5 раза больше, чем мальчиков; 2) Девочки составляют 3/5 всего класса; 3) Мальчики составляют 2/3 всего класса; 4) Отношение числа мальчиков к числу девочек равно 2:3

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