В классе 8 мальчиков и 12 девочек, какое из утверждений НЕверно? 1) Девочек в классе в 1,5 раза больше, чем мальчиков; 2) Девочки составляют 3/5 всего класса; 3) Мальчики составляют 2/3 всего класса; 4) Отношение числа мальчико...

Математика
В классе 8 мальчиков и 12 девочек, какое из утверждений НЕверно? 1) Девочек в классе в 1,5 раза больше, чем мальчиков; 2) Девочки составляют 3/5 всего класса; 3) Мальчики составляют 2/3 всего класса; 4) Отношение числа мальчиков к числу девочек равно 2:3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Утверждение под номером 3 является неверным
Гость:
 номер 3  не верно!!! так как в классе 20 человек, значит мальчики составляют 8/20, или 2/5 !!!!
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