Гипотенуза прямоугольного треугольника равна 13. Один из его катетов равен корню из 52. Найдите опущенную на гипотенузу высоту треугольника?
Математика
Гипотенуза прямоугольного треугольника равна 13. Один из его катетов равен корню из 52. Найдите опущенную на гипотенузу высоту треугольника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
находим второй катет по т.пф √(169-52)=√117 находим площадь по двум катетам √52 * √117 / 2 = 39 удвоенную площадь делим на длину гипотенузы 2*39/13=78/13=6 ответ: высота, опущенная на гипотенузу равна 6
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