Гипотенуза прямоугольного треугольника равна 13. Один из его катетов равен корню из 52. Найдите опущенную на гипотенузу высоту треугольника?

Математика

Гипотенуза прямоугольного треугольника равна 13. Один из его катетов равен корню из 52. Найдите опущенную на гипотенузу высоту треугольника?

Автор: Гость