Стороны параллелограмма равны 6 см и 4 см. Одна из высот равна 5 см. Найдите другую высоту. Сколько решений имеет задача?
Геометрия
Стороны параллелограмма равны 6 см и 4 см. Одна из высот равна 5 см. Найдите другую высоту. Сколько решений имеет задача?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое решение(здесь высота проведена к стороне 6 см): S(параллелограмма)=6см*5см=30см² Найдём высоту, проведённую к стороне 4 см: 30 см²/4см=7,5см Ответ:h=7,5см Второе решение (здесь высота проведена к стороне 4см): S(параллелограмма)=30 см²(см. выше) Найдём высоту, проведённую к стороне 6 см: 30 см²/6см=5см Ответ: h=5см
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