луч OK делит прямой угол pos на два угла так,что угол DOK составляет 0,7 угла DOS, найди градусную меру угла KOS

Математика
луч OK делит прямой угол pos на два угла так,что угол DOK составляет 0,7 угла DOS, найди градусную меру угла KOS
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
DOS = 90 градусов - прямой угол DOK= 0.7 DOS = 0.7 * 90 = 63 градуса KOS = DOS-DOK = 90 - 63 = 27 градусов Ответ: KOS = 27 градусов  
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