представьте в виде степени с основанием 2: 0,125* 4n+2 (n+2) находится сверху
Алгебра
представьте в виде степени с основанием 2: 0,125* 4n+2 (n+2) находится сверху
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,125*4^(n+2)=(1/8)*(2^2)^(n+2)=2^(-3)*2^(2n+4)=2^(-3+2n+4)=2^(2n+1)
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