1.каковы особенности развития русской культуры в XIV-XVI ВЕКАХ? 2. Каковы итоги царствования Ивана Грозного?? заранее спасибо:)

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1. Татаро-монгольское нашествие приостановило развитие русской культуры, но в XIV-XVI вв. русская культура возрождается. Особенное развитие прослеживается в зодчестве и в данный период было построено много знаковых памятников архитектуры из камня, таких как: Белокаменный кремль, церкви Фёдора Стратнпата, Петра и Павла на Славне. Создается множество картин и развивается иконопись (Андрей Рублёв, икона «Троица»). Популярными становятся летописи, былины, исторические повести. Большого развития достигло русское прикладное искусство, положившее начало установлению великорусской народности: ювелирные изделия, резьбы по дереву и камню, деревянные скульптуры. Примером шедевра ремесла является «Царь-пушка» Андрея Чохова (1586)В 1550-х гг. начинается книгопечатание и развивается литература. Первая известная печатная книга — «Апостол» Ивана Фёдорова. Развитие литературы отличалось публицистичностью и обсуждением проблем дворянства и самодержавия. Примерами публицистов XVI в. Являются Иван Пересветов (выступал за сильную самодержавную власть) и Ермолай-Еразм (выступал против чрезмерного усиления крепостничества). В конце XVI века устанавливается жесткий контроль государства над всеми формами искусства, что замедляет темпы развития русской культуры. 2. Царствование Ивана Грозного имело важные внешние и внутренние итоги для государства. Главный внешний итог – полная победа над татарами и расширение русских земель на восток. Однако Ливонию, которая предоставила бы больше возможностей для торговли с западом, завоевать при Иване Грозном не удалось. Иван Грозный был военным и экономическим стратегом, вел переговоры с развитыми западными странами, заключал с ними союз в борьбе с общим врагом – татарами. Иван Грозный прекратил феодальные усобицы, объединил земли под сильным самодержавным строем.Иван Грозный выявил и попытался исправить недостатки управления в государстве. Однако недостатки в управлении, в судопроизводстве, в церковных делах, в нравах и обычаях были глубоко укоренены в жизни народа, что мешало проводить реформы. Также реформы были невыгодны многим государственным деятелям.Самым важным внутренним событием царствования Ивана Грозного стала борьба царя с боярством, претендующим на влияние в государстве и ограничивающим полномочия царя. Для контроля и борьбы с боярами была создана опричнина. Казни бояр и репрессивные меры закрепили за Иваном IV прозвище Грозный.