Значение покорения Сибири Иваном Грозным .И плюсы и минусы многонационального государства ( тоже при Иване Грозном)

Обществознание
Значение покорения Сибири Иваном Грозным .И плюсы и минусы многонационального государства ( тоже при Иване Грозном)
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Гость:
Увеличил земли московского княжества
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