не могли бы вы перечислить все проблемы и привести примеры проблем в сочинениях, в ЕГЭ ?

Гость: Гость:

1) Пишут большее или меньшее кол-во слов от нужного. 2)Неумение аргументировать собственное мнение по указанной проблеме. 3)Не каждый делает это : проверьте работу, обращая особое внимание на смысловую цельность, речевую связность и последовательность изложения, точность и выразительность речи, соблюдение орфографических норм, соблюдение пунктуационных норм, соблюдение языковых норм, соблюдение речевых норм, соблюдение этических норм.