не могли бы вы перечислить все проблемы и привести примеры проблем в сочинениях, в ЕГЭ ?
Русский язык
не могли бы вы перечислить все проблемы и привести примеры проблем в сочинениях, в ЕГЭ ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Пишут большее или меньшее кол-во слов от нужного. 2)Неумение аргументировать собственное мнение по указанной проблеме. 3)Не каждый делает это : проверьте работу, обращая особое внимание на смысловую цельность, речевую связность и последовательность изложения, точность и выразительность речи, соблюдение орфографических норм, соблюдение пунктуационных норм, соблюдение языковых норм, соблюдение речевых норм, соблюдение этических норм.
Гость:
сколько текстов не смотрела,чаще всего попадается проблема памяти войны\памяти героев,проблема воспитания,проблема воспоминаний и памяти,проблема падения нравственных ценностей и т.д
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
решите системы неравенств 9-х квадрат>=0;3-x<=0 x квадрат+2х>=0;5х>=0 х квадрат+1>=0;х квадрат-6х+8<=0
Обществознание
Объясните почему в это время в Риме родилось такое знаменитое крылатое выражение как разделяй и влатствуй!?
Обществознание
1.каковы особенности развития русской культуры в XIV-XVI ВЕКАХ? 2. Каковы итоги царствования Ивана Грозного?? заранее спасибо:)
Обществознание
Значение покорения Сибири Иваном Грозным .И плюсы и минусы многонационального государства ( тоже при Иване Грозном)