Помогите написать сочинения "Как я люблю литературное чтение!"

Гость: Гость:

Мне очень нравится читать,а вшколе \мой любимый предмет- это чтение.ведь книга - это лучший друг человека.Она нам помогает в жизни: с ней мы можем узнать и познакомиться с интересными вещами,очутиться в разных странах, путешествовать во времени, узнавать много нового.книга помогает нам думать,развивать красивую и правильную речь.Ведь с маленьких лет с нами идет книга по жизни. Я считаю,что чтение - это очень важный,интересный урок в школе.