Помогите написать сочинения "Как я люблю литературное чтение!"
Литература
Помогите написать сочинения "Как я люблю литературное чтение!"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне очень нравится читать,а вшколе \мой любимый предмет- это чтение.ведь книга - это лучший друг человека.Она нам помогает в жизни: с ней мы можем узнать и познакомиться с интересными вещами,очутиться в разных странах, путешествовать во времени, узнавать много нового.книга помогает нам думать,развивать красивую и правильную речь.Ведь с маленьких лет с нами идет книга по жизни. Я считаю,что чтение - это очень важный,интересный урок в школе.
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