соченение на тему почему я люблю лето? типа повествования

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соченение на тему почему я люблю лето? типа повествования
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я люблю лето! потому-что летом мы ездим купаться,можно веселиться с друзьями и гулять с ними! Но мне кажеться что самое главное у всех детей это потому что не надо ходить  в школу!Но некоторым детям хочеться ходить в школу. Летом можно ходить в леса и обливаться с друзьями! И ещё много много много интересных игр именно летом! Летогм поют птицы рено поднимается солнце и темнеет очень поздно! Но есть канечно и минусы лета ЭТО КОМАРЫ  и всякие другие вредные насекомые вот вообщем вот так вот))
Гость:
Почему - же люди так любят лето? Ответ прост. Каждый мечтает хотя - бы на месяц освободить себя от уроков, поиграть с друзьями... Много можно перечислить того, что любит делать летом каждый ребёнок, например съездить в город, который интересен. Летом каждый ощущает свою свободу и независимость. Особенно взрослые : возможно, что каждый из них может побыть ребёнком. Поэтому люди так любят лето.
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