соченение на тему почему я люблю лето? типа повествования

Гость: Гость:

я люблю лето! потому-что летом мы ездим купаться,можно веселиться с друзьями и гулять с ними! Но мне кажеться что самое главное у всех детей это потому что не надо ходить в школу!Но некоторым детям хочеться ходить в школу. Летом можно ходить в леса и обливаться с друзьями! И ещё много много много интересных игр именно летом! Летогм поют птицы рено поднимается солнце и темнеет очень поздно! Но есть канечно и минусы лета ЭТО КОМАРЫ и всякие другие вредные насекомые вот вообщем вот так вот))