. 18 апреля 1927 г. председатель Совнаркома А.И. Рыков заявил на IV съезде Советов СССР: «Внешняя политика нашего Союза развивалась за последнее время в условиях роста активной враждебности к Советскому Союзу в целом ряде стран...

Обществознание

. 18 апреля 1927 г. председатель Совнаркома А.И. Рыков заявил на IV съезде Советов СССР: «Внешняя политика нашего Союза развивалась за последнее время в условиях роста активной враждебности к Советскому Союзу в целом ряде стран». дайте письменные ответы на вопросы. 1. как вы думаете, какие примеры для подкрепления своего тезиса мог бы привести А.И. рыков? 2. какие обстоятельства способствовали созданию крайне напряжённой ситуации в Европе?

Автор: Гость